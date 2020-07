Emissioni inquinanti superiori a valori dichiarati. Perquisizioni in Fca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Federico Garau Le indagini riguardano aziende italiane ma sono estese anche in Germania e Svizzera: si indaga sul reato di frode in commercio. Fca conferma: "Accertamenti, daremo piena collaborazione" valori di emissione di sostanze inquinanti superiori rispetto a quanto dichiarato nell'omologazione del mezzo, è proprio per chiarire sospetti di questo genere che sono scattate nelle ultime ore delle indagini approfondite da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino, che sta sottoponendo a perquisizione le sedi di alcune società appartenenti al gruppo Fca (Fiat Chrysler Automobiles). Proprio da parte di Fiat Chrysler, come spiegato dal segretario nazionale Uilm (Unione italiana lavoratori metalmeccanici) e responsabile del settore auto Gianluca Ficco e dal segretario ... Leggi su ilgiornale

petergomezblog : Perquisite 6 società del gruppo #Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati disposi… - fattoquotidiano : La Guardia di finanza perquisisce società del gruppo Fca: indagine a Francoforte per frode sulle emissioni inquinan… - roberto_lamela : Perquisite 6 società del gruppo #Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati disposi… - alexande88 : RT @petergomezblog: Perquisite 6 società del gruppo #Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati dispositivi… - valerianom1948 : Perquisite 6 società del gruppo Fca: indagine a Francoforte per frode su emissioni inquinanti. ‘Installati disposit… -