Di Maio: "Conte capo M5s? Si iscriva, ne sarei felice" (Di mercoledì 22 luglio 2020) AGI - "Ora giù le tasse e piano industriale verde. Conte capo 5S? Si iscriva". A parlare, all'indomani dell'accordo in seno all'Ue è il ministro degli esteri, Luigi Di Maio. "E' un accordo - spiega a Repubblica - che mette al centro il futuro delle giovani generazioni e non gli interessi di qualche Stato. L'Europa era davanti a un bivio e ha scelto di rispondere. Ora tocca a noi dare le dovute risposte agli italiani attraverso un piano di riforme concreto e ambizioso". Ma da dove cominciare? "Le imprese e tutto il mondo produttivo chiedono una reazione a stretto giro, la nostra economia non può reggere i tempi della burocrazia europea", osserva il titolare della Farnesina, e, "se non diminuiamo il carico fiscale i consumi non ripartono". Di Maio aggiunge: "C'è il ... Leggi su agi

