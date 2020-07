Delio Rossi: 'Scenderei in C solo per il Palermo. Nessun contatto con il club' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Intervistato da Fabrizio Vitale per La Gazzetta dello Sport, Rossi dice: " Non ho avuto Nessun contatto , fermo restando che se mi chiamano se ne può parlare, ma se non mi hanno chiamato vuol dire ... Leggi su stadionews

Ultime Notizie dalla rete : Delio Rossi Delio Rossi: "Scenderei in C solo per il Palermo. Nessun contatto con il club" Stadionews.it Gasperini incrocia il Bologna: in passato avrebbe potuto guidarlo

Questa sera al Gewiss Stadium l’Atalanta affronterà il Bologna. La squadra di casa cerca punti per blindare ancora di più la posizione in classifica, sognando il secondo posto. Gasperini avrà davanti ...

PRIMA PAGINA - La Città - Il tifo di Balli: "Ventura, fai come Delio"

L'edizione odierna de La Città pone in primo piano l'intervista dell'ex portiere della Salernitana Daniele Balli, il quale esalta il lavoro di Ventura. L'ex numero uno granata, protagonista dell'ultim ...

