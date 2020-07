Dave Franco interpreterà il rapper Vanilla Ice nel film To The Extreme (Di giovedì 23 luglio 2020) L'attore e regista Dave Franco ha confermato che interpreterà il rapper Vanilla Ice in un film biografico intitolato To The Extreme. Dave Franco interpreterà il rapper Vanilla Ice in un film biografico intitolato To the Extreme, come il famoso album pubblicato nel 1990. L'attore, durante un'intervista, ha parlato del progetto, di cui erano emerse le prime notizie circa un anno fa e sembrava essere scomparso dalla lista dei futuri impegni dell'attore. Il lungometraggio dovrebbe avere un'atmosfera simile a The Disaster Artist: "Con quel film le persone si aspettavano che realizzassimo una commedia per prendere in giro Tommy Wiseau , ma più lo ... Leggi su movieplayer

La coppia ha lavorato insieme sul set del thriller «The Rental». Dave Franco debutta alla regia con «The Rental». Il merito va alla moglie Alison Brie, che lo ha spronato e incoraggiato tutti i giorni ...

