Blitz dei Nas di Latina: sequestrate in un allevamento 6.700 uova (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il NAS di Latina ha effettuato un controllo coordinato con il personale del Servizio Veterinario dell’ASL Latina. Obbiettivo dell’ispezione un allevamento di galline ovaiole, all’interno del quale gli operatori hanno proceduto al sequestro di circa 6.700 uova poiché risultate prive di documenti che ne attestassero la provenienza. Durante il medesimo controllo, inoltre, è stata sequestrata una struttura carente dei requisiti igienici che era stata adibita a deposito per conto di una ditta laziale. Blitz dei Nas di Latina: sequestrate in un allevamento 6.700 uova su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Blitz dei Nas di Latina: sequestrate in un allevamento 6.700 uova - GrottaNews : Spaccio di droga ed estorsione, dieci arresti in Campania: il blitz dei carabinieri di Ariano Irpino - L'Occhio di… - AGR_web : Operazione Riviera, blitz dei Ros contro il narcotraffico albanese Nelle prime ore della mattinata odierna i ROS, s… - LeonardoLovati : Film Commission, Gdf al Pirellone. L’ipotesi dei pm: “800 mila euro regalo della Regione ai contabili… - roccotomasoni : RT @Helliot_Spencer: Visto che il #RecoveryFund é un 'super-Mes' vorrei sapere come si chiama questa operazione in salvo-bagnaiese. https:… -