Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: la madre dell’imprenditore non sembra molto contenta (Di mercoledì 22 luglio 2020) La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai finita. I due hanno deciso di riprendersi in mano le loro vite e di voltare pagina. In questi ultimi giorno la showgirl è stata vista in compagnia di un’affascinate imprenditore. Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi probabilmente saranno una delle nuove coppie nate in questa estate 2020. Dopo il weekend di passione a Capri, i due sempre più affiatati si godono le bellezze di Ibiza. In un primo momento era sembrato che Belen fosse sola nell’isola spagnola, ma invece all’improvviso l’ha raggiunta Antinolfi. In queste ultime ore delle rivelazioni shock sul loro flirt sono state fatte dalla madre ... Leggi su urbanpost

