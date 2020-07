Balan Company, il nuovo studio action di Square Enix, rivelerà domani il suo primo progetto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Square Enix, l'azienda giapponese di successo responsabile di saghe come Final Fantasy o Kingdom Hearts, ha deciso di aprire un nuovo studio chiamato Balan Company. Questo studio verrà adibito allo sviluppo di titoli action e conterà una serie di sviluppatori sia interni che esterni specializzati in quel genere. Se vi state chiedendo qualcosa di più sul suo gioco, la notizia fa al caso vostro.Il sito ufficiale di Balan Company ha annunciato che domani 23 luglio alle ore 19:00 verrà presentato in anteprima il primo gioco del team. Ovviamente ad oggi non sappiamo ancora di cosa si tratta, ma probabilmente domani verranno snocciolate diverse ... Leggi su eurogamer

GamingTalker : Balan Company, il primo annuncio del nuovo brand di Square Enix avverrà domani pomeriggio - zazoomblog : Balan Company è il nuovo studio di Square Enix che rivelerà domani il suo primo progetto - #Balan #Company #nuovo… - Eurogamer_it : Il nuovo studio di #SquareEnix, Balan Company, svelerà il suo primo gioco domani. - Asgard_Hydra : Square Enix fonda Balan Company, nuovo brand dedicato ai giochi d'azione - omniacrystallis : Square Enix ha lanciato un nuovo, misterioso marchio chiamato Balan Company. «Signore e signori, la BALAN COMPANY v… -

Ultime Notizie dalla rete : Balan Company Square Enix: il gioco action di Balan Company sarà svelato il 23 luglio Everyeye Videogiochi Square Enix: il gioco action di Balan Company sarà svelato il 23 luglio

Attraverso i propri canali social in lingua giapponese, i rappresentanti di Square Enix fissano per giovedì 23 luglio la presentazione del primo progetto legato al brand Balan Company dedicato ai gioc ...

Balan Company è il nuovo studio di Square Enix che rivelerà domani il suo primo progetto

Square Enix, l'azienda giapponese di successo responsabile di saghe come Final Fantasy o Kingdom Hearts, ha deciso di aprire un nuovo studio chiamato Balan Company. Questo studio verrà adibito allo sv ...

Attraverso i propri canali social in lingua giapponese, i rappresentanti di Square Enix fissano per giovedì 23 luglio la presentazione del primo progetto legato al brand Balan Company dedicato ai gioc ...Square Enix, l'azienda giapponese di successo responsabile di saghe come Final Fantasy o Kingdom Hearts, ha deciso di aprire un nuovo studio chiamato Balan Company. Questo studio verrà adibito allo sv ...