Autonomi e partite Iva, Castelli: 'Dal 2021 addio acconti-saldi, si paga per cassa' (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fisco e tasse , Laura Castelli annuncia novità ' per circa 4 milioni di contribuenti ' tra Autonomi, professionisti e partite Iva che ogni anno vivono con preoccupazione il periodo delle scadenze. ... Leggi su leggo

