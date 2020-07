Assegno unico da 200 euro al mese per ogni figlio: c'è il primo via libera alla Camera (Di mercoledì 22 luglio 2020) Busta paga, tra pochi giorni arriva il bonus. E ci sono altre novità 18 luglio 2020 primo via libera all'Assegno unico per le famiglie. Con 452 voti a favore, la Camera dei deputati ha approvato la ... Leggi su today

elenabonetti : La Camera ha appena approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. Un momento storico per il Paese e la poli… - ItaliaViva : Approvato all'unanimità l'assegno unico e universale. È un momento storico per il Paese e per la politica, che con… - meb : Alla Leopolda abbiamo presentato il Family Act con la ministra @elenabonetti e oggi finalmente la Camera approva un… - marcellone8 : RT @LUIGIVACCARO5: Assegno unico e universale: riscriviamo il Welfare familiare - Aliautonomie : 'Crediamo che il futuro dell’Italia debba avere le sue radici nelle donne e nei bambini. Ci auguriamo vengano trova… -