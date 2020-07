Alberto Urso vittima di un incidente, le rassicurazioni dopo lo spavento: “Ora sto bene” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alberto Urso vittima di un incidente che, per fortuna, non ha avuto gravi conseguenze. Il giovane artista siciliano dovrà portare il tutore al braccio per qualche settimana, a seguito di una frattura al radio sulla quale ha già scherzato. La notizia è comparsa sul canale Instagram ufficiale di Urso, che ha postato una foto insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, conduttori di Tu Sì Que Vales: "Provate a indovinare chi mi ha rotto il radio?" L'incidente in cui è rimasto coinvolto anche Alberto Urso potrebbe essere avvenuto appena prima delle registrazioni di Tu Sì Que Vales, di cui i due sportivi sono conduttori. Numerosi i commenti lasciati dai fan di Alberto ... Leggi su optimagazine

