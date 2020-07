A Gorizia un bambino di 12 anni cade in un pozzo e muore: era in gita (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ una notizia drammatica quella che arriva dal Parco Coronini Cromberg di Gorizia. Un bambino di 12 anni è caduto ed ha perso la vita in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco. Il 12enne, secondo quanto si apprende, stava partecipando a una gita organizzata dal campo estivo al quale era iscritto. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti accaduti, in queste ore le forze dell’ordine sono a lavoro per mettere insieme tutte le testimonianze delle persone presenti. Il bambino era al parco con gli animatori del suo centro estivo, gestito dai salesiani. Era in corso un gioco, forse una caccia al tesoro da quelle che sono le prime indiscrezioni trapelate circa le attività che si stavano ... Leggi su ultimenotizieflash

