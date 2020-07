Unicredit cede portafoglio crediti in sofferenza a illimity e GAIA (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Unicredit ha siglato un accordo con illimity e GAIA SPV, veicolo di cartolarizzazione finanziato da Guber Banca e Barclays Bank, per la cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito chirografario verso clientela del segmento piccole e medie imprese italiane. Il portafoglio comprende esclusivamente crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati dal diritto italiano con una creditoria complessiva – al lordo delle rettifiche di valore – di circa 702 milioni di euro. illimity ha comprato una porzione del portafoglio con creditoria di circa 477 milioni di euro mentre GAIA ha comprato la porzione restante con ... Leggi su quifinanza

