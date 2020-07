Tre Volvo plug-in hybrid per la spedizione Alpi 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Saranno due Volvo XC60 T8 plug-in hybrid e una XC40 T5 plug-in hybrid, tutte di colore bianco, le vetture a bordo delle quali viaggerà il team di Alpi 2020, la spedizione fotografico-scientifica che conclude il progetto “Sulle tracce dei ghiacciai”, che in dieci anni di attività ha generato il più grande archivio mondiale di confronti fotografici sui principali ghiacciai del Pianeta per testimoniare lo stato di salute della Terra. Le tre Volvo plug-in hybrid saranno impegnate nell’itinerario attraverso le Alpi da venerdì 24 luglio fino alla metà del prossimo mese di settembre. Le auto garantiranno le ... Leggi su ildenaro

