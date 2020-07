Strage di Bologna, per non dimenticare (Di martedì 21 luglio 2020) Il 2 agosto del 1980 una Strage fascista fece 85 morti e centinaia di feriti alla stazione di Bologna. La memoria non si cancella Leggi su globalist

espressonline : I colpevoli della strage di Bologna. Di Miguel Gotor - GabrieleAdinolf : Quarantennale Bologna, speciale interviste. Massimiliano Mazzanti, che ha querelato Bolognesi, parla di tutte quell… - _794543754186 : 40 anni dalla strage di Ustica: debutta a Bologna lo spettacolo evento di S. Bertozzi - 24/7 « - ENRICOLIOTTI : Quarant’anni dalla strage di Ustica: debutta a Bologna lospettacolo creato ad hoc da Simona Bertozzi - ildiscorso : Quarant’anni dalla strage di Ustica: debutta a Bologna lospettacolo creato ad hoc da Simona Bertozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Bologna I colpevoli della strage di Bologna L'Espresso Quarant'anni dalla strage di Ustica: debutta lo spettacolo di Simona Bertozzi

La performance -che ibriderà danza, canto e musica live- sarà parte della rassegna Attorno al Museo, voluta dal Comune di Bologna e dall’Associazione dei parenti delle vittime. Per celebrare i quarant ...

Gioia Tauro, luglio 1970: storia di una strage fascio-mafiosa

Moti di Reggio Calabria, disordini per la decisione del governo di spostare il capoluogo di regione Il 22 luglio 1970, dieci minuti dopo le cinque del pomeriggio, la Freccia del Sud partita da Palermo ...

La performance -che ibriderà danza, canto e musica live- sarà parte della rassegna Attorno al Museo, voluta dal Comune di Bologna e dall’Associazione dei parenti delle vittime. Per celebrare i quarant ...Moti di Reggio Calabria, disordini per la decisione del governo di spostare il capoluogo di regione Il 22 luglio 1970, dieci minuti dopo le cinque del pomeriggio, la Freccia del Sud partita da Palermo ...