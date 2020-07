Sassuolo-Milan, i convocati di De Zerbi: assente Chiriches per infortunio (Di martedì 21 luglio 2020) Fuori Chiriches, dentro Toljan. Sono queste le modifiche effettuate da Roberto De Zerbi nella lista dei convocati di Sassuolo-Milan, match in programma quest’oggi come quartultima giornata del campionato. Il tecnico dei neroverdi in occasione dello scontro ‘ultima spiaggia’ per l’Europa League perde Chiriches per infortunio ma potrà contare su Toljan. Di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione. convocati DE Zerbi PER Sassuolo-Milan Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, Rogerio, Toljan. Centrocampisti: Bourabia, Djuricic, Ghion, Magnanelli, Locatelli, Traore. Attaccanti: Berardi, Boga, Caputo, ... Leggi su sportface

