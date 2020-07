Sassuolo, De Zerbi: «Qualcuno dei miei non credeva nel pareggio. Locatelli…» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roberto De Zerbi ha parlato al termine del match perso contro il Milan: le parole dell’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Milan. PRESTAZIONE – «Il primo tempo, al di là dei due gol rivedibili, soprattutto il secondo, abbiamo fatto bene. Il Milan è la squadra più in forma di campionato e lo sapevamo, gli ho detto che delle 13 era la più difficile. Era una gara aperta, poi è arrivata l’espulsione. Non so ora chi si può permettere di giocare in dieci contro il Milan. Dei dieci rimasti in campo, sette/otto credevano di poter pareggiare, due/tre no. Questo mi ha dato fastidio. Se pensiamo di non metterci tutto, la panchina è ... Leggi su calcionews24

