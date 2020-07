Sampdoria-Genoa, Gabbiadini: “Derby senza tifosi sarà triste. Loro a rischio retrocessione? Dico la mia” (Di martedì 21 luglio 2020) L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini infiamma il "Derby della Lanterna", stracittadina ligure in programma mercoledì 22 luglio.Si giocherà in occasione della 35^ giornata di campionato di Serie A il derby di Genova tra la Sampdoria guidata da Claudio Ranieri e i grifoni allenati da Davide Nicola. La sfida tra le due compagini di casa a Marassi rappresenta un appuntamento classico per gli amanti del calcio e, nella fattispecie, massimo campionato italiano. Una gara che verrà vissuta senza il consueto e suggestivo colpo d'occhio regalato dalle tifoserie sugli spalti, a causa delle misure restrittive figlie dell'emergenza da Covid 19. Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di "Sky Sport" ... Leggi su mediagol

Rjeswani09 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - Mediagol : #Sampdoria-#Genoa, #Gabbiadini: “Derby senza tifosi sarà triste. Loro a rischio retrocessione? Dico la mia” - VijayCommanMan : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - yurimatheus973 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - JuanGuz85 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… -