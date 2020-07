Roma, Fonseca non convoca Zaniolo contro la Spal: “E’ infortunato, non ci sono altri problemi” (Di martedì 21 luglio 2020) Nicolò Zaniolo è diventato un caso? No da quanto dichiara il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che, però, non ha convocato il suo campioncino per la partita contro la Spal. E’ stato lo stesso allenatore a motivare la scelta. Ufficialmente ha parlato di infortunio, lo stesso che ha escluso Zaniolo dal match contro l’Inter. “Non ce la fa ancora a tornare tra i convocati. Voglio dire però che non è giusto quello che si scrive su Zaniolo. Chi mi conosce sa che dico sempre la verità, come ho fatto già con altri giocatori. Certe notizie non sono vere. Non c’è alcun problema con ... Leggi su ilnapolista

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - bornjuventino : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - peppeverd : RT @SkySport: ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - sportli26181512 : Fonseca: 'Zaniolo fuori. Ma non ho problemi con lui': Fonseca: 'Zaniolo fuori. Ma non ho problemi con lui' Il tecni… -