Pistoia | incidente mortale in centro | perdono la vita due anziani | si salva il nipote 11enne

incidente mortale verso mezzogiorno nel centro di Pistoia dove perdono la vita due anziani coniugi ma il nipote 11enne non è in pericolo di vita. Terribile incidente stradale a Pistoia poche ore fa, dove due coniugi anziani hanno perso la vita. Il sinistro mortale è avvenuto nel centro della città toscana, con l'auto guidata da

RADIOBRUNO1 : Il terribile incidente è accaduto questa mattina #Pistoia #incidente #21luglio #RadioBruno - Today_it : Auto contro un muro: morti i nonni, ferito il nipotino di 11 anni - QuiNewsPistoia : Auto si schianta contro un muro, due morti - FirenzePost : Pistoia, incidente stradale: auto contro il muro, morti i nonni, salvo il nipote di 11 anni - qn_lanazione : Terribile incidente sulla Montagna Pistoiese: morti due fiorentini, ferito un 11enne -