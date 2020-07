Pechino Express, adesso è ufficiale: il destino del programma e di Costantino Della Gherardesca (Di martedì 21 luglio 2020) Grandissima novità per quanto riguarda il reality show ‘Pechino Express’. Dopo le tantissime indiscrezioni su dove sarebbe stato trasmesso, adesso è arrivata la conferma definitiva. Gli affezionati telespettatori non lo vedranno più su Rai 2, bensì su Sky. Infatti, nel pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio, è stato ufficializzato il palinsesto 2020-2021 di Sky, che ha annunciato tante trasmissioni e tra queste c’era anche questa. Era da otto anni che veniva mandato in onda sulla Rai. Inoltre, il programma presentato da Costantino Della Gherardesca cambia anche nome: ora si chiamerà ‘Pekin Express’. Un grande colpo dell’emittente televisiva, che è riuscita ad ... Leggi su caffeinamagazine

