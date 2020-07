Nove miliardi sul piatto: Adevinta si prende gli annunci di eBay (Di martedì 21 luglio 2020) La transazione prevede una parte in contanti e 540 milioni di azioni, pari al 44% del capitale della società norvegese Leggi su media.tio.ch

OSLO - La società norvegese Adevinta ha concluso un accordo definitivo per l'acquisto di Classified Group, la "divisione" che si occupa degli annunci pubblicitari su eBay. Il prezzo complessivo dell'o ...Se volevate le prove che un governo abbastanza competente – non fantastico, non esente da corruzione, ma semplicemente non terribile – alla fine produce buoni risultati, eccole qua. Nel 1971, quando i ...