Nicki Minaj incinta, aspetta un figlio dal marito che rischia il carcere (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo aver fatto da colonna sonora alle notti brave di tanti giovani con hit quali Super Bass, Starships e Anaconda, Nicki Minaj dovrà allenarsi a cantare dolci ninne nanne dal momento che è incinta del primo figlio. Negli ultimi mesi la rapper aveva disseminato indizi nel web parlando delle proprie “voglie”, ora finalmente l’annuncio ufficiale attraverso alcune foto molto stravaganti nelle quali esibisce fiera il pancione. “Amore. Matrimonio. Carrozzina. Sono traboccante di entusiasmo e gratitudine. Grazie per i vostri auguri” scrive su Instagram. View this post on Instagram Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes. A post shared by Barbie ... Leggi su tvzap.kataweb

mtvitalia : Nicki Minaj sarà presto mamma ???? - marcamoly : Nicki Minaj è incinta. La rapper newyorkese originaria di Trinidad and Tobago ha dato l'annuncio mostrando il panci… - lpacchin : NEWS #ticino Nicki Minaj è incinta - demixheart_ : ma come nicki minaj incinta non ho capito il gioco - hoonie_melody : WHY IS NICKI MINAJ IN THE SAME SENTENCW DKJDFKJFKF -