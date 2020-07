Milano: a capo ultras Milan Lucci divieto di dimora in città per tre anni (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Luca Lucci, il capo ultras della Curva Sud del Milan, non potrà dimorare nei comuni di Milano e Sesto San Giovanni per i prossimi tre anni. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, accogliendo le misure proposte dal questone di Milano. La sorveglianza speciale prevede per Lucci l'obbligo per tre anni di non rincasare la sera prima delle ore 22 e di non uscire la mattina prima delle 7, con il divieto di accedere e dimorare nei comuni di Milano e Sesto San Giovanni, e con l'obbligo di ... Leggi su iltempo

