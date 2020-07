Manuel Bortuzzo a Io e Te confida il dolore più grande e riceve il messaggio di Filippo Magnini (Foto) (Di martedì 21 luglio 2020) Manuel Bortuzzo è diventato famoso dopo un evento tragico nella sua vita, ospite a Io e Te ha ancora una volta dimostrato la sua forza ma ha confidato che non mancano i dolori (Foto). E’ giovanissimo ma ha una maturità che sorprende, gli occhi buoni, come quelli di suo padre, così chiude l’intervista Diaco. Prima però gli mostra il video messaggio che ha fatto per lui Filippo Magnini, un grazie speciale e spontaneo, arrivato agli autori senza nessuna richiesta. Filippo Magnini aveva sentito che Manuel Bortuzzo oggi sarebbe stato ospite nel salotto di Io e Te e ha voluto sostenerlo, dirgli grazie. Manuel non riesce ancora a comprendere come un suo ... Leggi su ultimenotizieflash

fennyobsessiasr : Manuel Bortuzzo?? - baldwvin : Sto guardando io e te e c'è Manuel Bortuzzo e che carino che è ?? - EvaElisabetta : Quanto mi dà fastidio questo pietismo forzato con Notte prima degli esami. Giù il cappello di fronte a Manuel Bortu… - elios_skia : RT @CorriereCitta: Roma, Processo Manuel Bortuzzo: chiesta la conferma a 16 anni per i due che hanno colpito la promessa del nuoto ‘per err… - adamantino82 : @EvaElisabetta Manuel Bortuzzo Vs. Diaco, il bianco Vs. il nero, la semplicità Vs. la finzione, il candore Vs. il grigiore dell'anima. -