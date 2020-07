Lake Como Night Festival: propone in anteprima The Lighthouse (Di martedì 21 luglio 2020) The Lighthouse, la recente pellicola celebrata in ogni dove, sarà finalmente disponibile in Italia grazie all’anteprima distribuita durante il Lake Como Night Festival The Lighthouse sarà presto visibile in Italia. Il film del 2019, con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe, verrà esposta durante l’evento Lake Como Night Festival. Il luogo scelto per questa anteprima tanto attesa dal pubblico nostrano è presso il lago di Como, esattamente a Cernobbio. Il Lake Como Night Festival è un evento che si propone di mostrare differenti ... Leggi su tuttotek

burcinbuke : RT @SharonEChen: Varenna, Lake Como Italy ???? - LisadJohn707 : RT @SharonEChen: Varenna, Lake Como Italy ???? - _Sweery_ : RT @MelodyMolale: Lake Como + Portofino, Italy ??2017 - MissThembeka : RT @MelodyMolale: Lake Como + Portofino, Italy ??2017 - MelodyMolale : Lake Como + Portofino, Italy ??2017 -

Ultime Notizie dalla rete : Lake Como Lake Como FilmNigts: il mondo sospeso raccontato dalle finestre. Max De Ponti presenta #realwindows CiaoComo Lake Como Night Festival: propone in anteprima The Lighthouse

The Lighthouse, la recente pellicola celebrata in ogni dove, sarà finalmente disponibile in Italia grazie all’anteprima distribuita durante il Lake Como Night Festival The Lighthouse sarà presto ...

Lake Como Film Nights 2020 off edition

Nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air, Lake Como Film Nights è una settimana di cinema alla scoperta di luoghi e culture nel mondo, partendo dal Parco secolare della storica villa di ...

The Lighthouse, la recente pellicola celebrata in ogni dove, sarà finalmente disponibile in Italia grazie all’anteprima distribuita durante il Lake Como Night Festival The Lighthouse sarà presto ...Nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air, Lake Como Film Nights è una settimana di cinema alla scoperta di luoghi e culture nel mondo, partendo dal Parco secolare della storica villa di ...