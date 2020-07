Inter-Fiorentina, Conte alla vigilia: “Champions importante, ma obiettivo è continuare a crescere” (Di martedì 21 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Inter-Fiorentina, match della trentacinquesima di Serie A Antonio Conte alla vigilia del match tra Inter e Fiorentina, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole a Inter TV. “Una delle cose più importanti è senza dubbio che l’Inter sia stata nelle prime quattro posizioni dall’inizio del campionato fino alla fine. Questa è la zona che compete a un club come l’Inter. Aver raggiunto questo traguardo è positivo perché era una delle richieste del club: quella di migliorare i risultati degli anni passati e di dare più ... Leggi su intermagazine

