GP Imola | Masi in visita all' Enzo e Dino Ferrari

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari è pronto per il ritorno in Formula 1 ma l’ultima parola spetta alla Fia. In un Mondiale completamente diverso dal solito e con il calendario tuttora in evoluzione, l’It ...Farà visita mercoledì, dopo i controlli nella giornata odierna al Mugello, Michael Masi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Imola è serissima candidata a un inserimento in calendario ...