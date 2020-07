Ghost of Tsushima avrebbe venduto circa 2 milioni di copie in tre giorni (Di martedì 21 luglio 2020) Sono passati pochi giorni da quando Ghost of Tsushima è stato pubblicato in tutto il mondo, con pareri molto positivi della stampa specializzata. L'ultima esclusiva per PlayStation 4 prima dell'avvento di PlayStation 5 ha già superato le classifiche di vendita in diverse regioni principali e questa è una nota eccellente per l'attuale generazione di console.Ora, secondo quanto trapelato da una discussione su ResetEra, Ghost of Tsushima potrebbe aver potenzialmente venduto oltre 2 milioni di copie durante il suo weekend di debutto in soli tre giorni. Il conteggio delle vendite non ufficiale si basava sui primi dettagli forniti dal tracker di terze parti Gamstat, il quale suggerisce che quasi 2 milioni ... Leggi su eurogamer

oOShinobi777Oo : Presenti in Ghost Of Tsushima degli Origami dedicati alle principali esclusive PLAYSTATION - FrancisMayCry : Ora, visto che i recenti paycheck lo permettono, sarei tentato di prendere Ghost of Tsushima. Anche se non mi convi… - Eurogamer_it : Secondo dati non ufficiali #GhostOfTsushima avrebbe venduto circa 2 milioni di copie in tre giorni. - tamicheA1 : RT @HDblog: Ghost of Tsushima: torniamo a scoprire il Giappone antico in diretta alle 21:30 - GamingToday4 : Ghost of Tsushima: esclusive PlayStation omaggiate attraverso l’arte dell’origami -