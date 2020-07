Cosmopolis: Robert Pattinson torna in TV stasera su Rai5 (Di martedì 21 luglio 2020) stasera su Rai5, alle 21:15, va in onda Cosmopolis, il film scritto e diretto da David Cronenberg con protagonista Robert Pattinson. Robert Pattinson arriva in TV, stasera su Rai5 alle 21:15, con Cosmopolis, film scritto e diretto nel 2012 da David Cronenberg, tratto dal romanzo omonimo di Don DeLillo. Il film andrà in onda senza interruzioni pubblicitarie. New York. Eric Packer (Robert Pattinson) è un ventottenne multimiliardario che una mattina decide di attraversare tutta la città sulla sua lussuosa limousine per andare dal vecchio barbiere di suo padre a farsi tagliare i capelli. Il giro si svolge in ventiquattro ore, durante le quali il giovane controlla i ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cosmopolis: Robert Pattinson torna in TV stasera su Rai5 - CIAfra73 : CinemaTivu: #Cosmopolis (2012), con protagonista Robert Pattinson e con Juliette Binoche, in onda in prima serata s… - guyberrymen : robert pattinson in cosmopolis -