“C’è una lettera per te”. Temptation Island, Antonella Elia senza pace: spunto un suo ex e cambia tutte le carte in tavola (Di martedì 21 luglio 2020) Colpi di scena a raffica per Antonella Elia, negli ultimi giorni. L’ex concorrente del GF Vip 4 è una delle protagoniste dell’edizione attualmente in corso di Temptation Island. Con lei, il suo fidanzato Pietro Delle Piane. E, a quanto pare, nella puntata di giovedì 23 luglio ne vedremo delle belle: le anticipazioni sono davvero scoppiettanti. Una nuova inaspettata ‘sorpresa’ è arrivata nelle ultime ore per la showgirl. Si tratta di una lettera di un suo ex, che conosciamo molto bene. Parliamo di Marco Senise, volto noto di Forum, con cui Antonella ha avuto un breve relazione. Una relazione che, però, lei ha definito un ‘errore’. Alla quale Senise risponde con una lettera – chiarimento quella di ... Leggi su caffeinamagazine

TNannicini : L'Europa c'è ???? Ma i soldi del #RecoveryFund non vengono da Marte, arrivano dal futuro. Vanno spesi con responsabil… - c_appendino : A tarda notte, dopo una trattativa estenuante, si è trovato l'accordo in Europa per il #RecoveryFund da cui l'Itali… - ilfoglio_it : Si diffonde il movimento anti 5G. Perché c’è chi tenta di leggere la complessità del reale con gli strumenti del pe… - ros4lba : @just_loony_ fortunatamente nessuna maschera, negli anni si migliora e si imparano cose! Ho ancora tanto da imparar… - Acceseeeee : RT @arrivialcuore: Se c’è una caratteristica che questo fandom ha e che, forse, gli altri si sognano, è la condivisione. Questi 2 giorni ne… -

Ultime Notizie dalla rete : “C’è una Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche