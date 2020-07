CDS – Dries Mertens in dubbio per Parma-Napoli (Di martedì 21 luglio 2020) “Sì al piano di ADL! Un Canale a tutta Lega” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pranzo tra presidenti, ieri, per la gestione in autonomia dei diritti televisivi. In alto si parla della Juventus che batte la Lazio e ipoteca di fatto lo scudetto, in basso la notizia del Pallone d’Oro che quest’anno non verrà assegnato a causa del numero minore di partite e delle condizioni globali anomale nel settore calcistico. Oggi si torna già in campo, il Napoli sarà atteso domani dal Parma. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : CDS Dries CDS - Dries Mertens in dubbio per... Calciomercato Napoli CDS – Dries Mertens in dubbio per Parma-Napoli

“Sì al piano di ADL! Un Canale a tutta Lega” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pranzo tra presidenti, ieri, per la gestione in autonomia dei diritti televisivi.

CDS – “Per Kalidou Koulibaly la storia è già scritta”

La prima pagina di Tuttosport apre con il titolo: “CRecord”. Cristiano Ronaldo vuole tutto: trofei e primati. Il portoghese chiede ai compagni la massima concentrazione per lo Scudetto e già pensa all ...

“Sì al piano di ADL! Un Canale a tutta Lega” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pranzo tra presidenti, ieri, per la gestione in autonomia dei diritti televisivi.La prima pagina di Tuttosport apre con il titolo: “CRecord”. Cristiano Ronaldo vuole tutto: trofei e primati. Il portoghese chiede ai compagni la massima concentrazione per lo Scudetto e già pensa all ...