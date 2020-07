Calcio, doppietta di Ibra e Sassuolo ko 2-1 con il Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Reggio Emilia, 21 lug. (Adnkronos) - Continua la serie positiva del Milan che ottiene la terza vittoria consecutiva battendo a Reggio Emilia il Sassuolo per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, non è servita la rete di Caputo su rigore. Grazie a questo successo i rossoneri salgono momentaneamente al quinto posto con 59 punti scavalcando la Roma a 58 che domani affronterà la Spal, mentre il Sassuolo resta fermo a 48 punti. Rossoneri in vantaggio con Ibrahimovic al 19': pessimo rilancio di Peluso dal limite, Calhanoglu recupera il pallone e serve al centro per il colpo di testa vincente di Ibrahimovic, che poi alza il pollice verso Pioli. La squadra di De Zerbi prova a reagire e al 42' trova il pari con Caputo su Calcio di ... Leggi su liberoquotidiano

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, Sassuolo-Milan 1-2: doppietta di Ibrahimovic: Serie A, Sassuol… - Agenzia_Ansa : #SerieA #SassuoloMilan 1-. Decide doppietta di Ibrahimovic #ANSA - Adnkronos : Calcio, doppietta di #Ibra e #Sassuolo ko 2-1 con il #Milan - VAVEL_Italia : Il @acmilan batte anche il @SassuoloUS: decisivo #Ibrahimovic con una doppietta. ?? - TV7Benevento : Calcio, doppietta di Ibra e Sassuolo ko 2-1 con il Milan... -