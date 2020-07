"Bisogna saper spendere". Intervista a Carlo Cottarelli: "Ma sul Recovery fund è andata bene" (Di martedì 21 luglio 2020) “Dal negoziato per il Recovery fund ne siamo usciti bene, i finanziamenti sono addirittura più alti di quanto si pensava un mese fa”. Il giudizio di Carlo Cottarelli raccolto da HuffPost sull’accordo trovato all’alba dall’Ue, dopo 92 ore e quattro notti di trattative, è decisamente positivo. Nel nuovo piano, 209 miliardi all’Italia. Per lui la svolta dell’intesa è direttamente collegata al mutamento di condotta di Germania e Francia, che definisce “un cambiamento fondamentale” che è andato a vantaggio dello Stivale. Quanto ai nodi, che secondo lui non mancano, primo fra tutti quello su come verranno erogati i fondi, che ancora non è chiaro, ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'Bisogna saper spendere'. Intervista a Carlo Cottarelli: 'Ma sul Recovery fund è andata bene' - AirJordan185 : Lo dico? Lo dico. Il cambio Rugani Dybala a me è piaciuto. Sarri ha capito che per VINCERE devi anche essere dispos… - Piro99530599 : Bisogna saper progettare per costruire bene. Non è il caso di questa italia. Lo gridi a voce alta. - boquito67 : RT @HuffPostItalia: 'Bisogna saper spendere'. Intervista a Carlo Cottarelli: 'Ma sul Recovery fund è andata bene' - Lucatt_ : RT @HuffPostItalia: 'Bisogna saper spendere'. Intervista a Carlo Cottarelli: 'Ma sul Recovery fund è andata bene' -

Ultime Notizie dalla rete : Bisogna saper LIVE TMW - Cagliari, Zenga: "Sassuolo sbarazzino. Futuro? Bisogna saper sfruttare il presente" TUTTO mercato WEB "Bisogna saper spendere". Intervista a Carlo Cottarelli: "Ma sul Recovery fund è andata bene"

Si sa che il diavolo sta nei dettagli. Cerchiamo di prendere la cosa razionalmente: i tassi di interesse sono scesi, stamattina erano poco più dell’1 per cento, quindi il Mes non ci fa più risparmiare ...

Zamagni: estirpare burocrazia e rendite (e altre 3 priorità per l'Italia)

Anche se sappiamo che i conservatori che vivono di assistenzialismo e ai quali interessa più un uovo oggi che la gallina domani sono un osso duro. Bisogna che il sistema della burocratizzazione venga ...

Si sa che il diavolo sta nei dettagli. Cerchiamo di prendere la cosa razionalmente: i tassi di interesse sono scesi, stamattina erano poco più dell’1 per cento, quindi il Mes non ci fa più risparmiare ...Anche se sappiamo che i conservatori che vivono di assistenzialismo e ai quali interessa più un uovo oggi che la gallina domani sono un osso duro. Bisogna che il sistema della burocratizzazione venga ...