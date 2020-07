Besana accelera sull’export: intesa con la spagnola Importaco. La famiglia Calcagni resta al timone (Di martedì 21 luglio 2020) Besana ha siglato un accordo con il gruppo spagnolo Importaco per la cessione del 51% del capitale azionario della società. E’ la stessa azienda di San Gennaro Vesuviano a darne notizia con un comunicato in cui si afferma che “per entrambe le aziende la partnership porterà al potenziamento della presenza internazionale e rafforzerà il vantaggio competitivo nel settore di prodotti naturali come nocciole, anacardi, mandorle, arachidi e semi”. Besana e Importaco operano nella grande distribuzione e nell’industria degli ingredienti e “a seguito di questa operazione di integrazione – annunciano i manager -, saranno in grado di proporre un’offerta complementare in Spagna, Regno Unito, Italia, Belgio, Germania, Francia, Polonia e Paesi scandinavi. Questo connubio ... Leggi su ildenaro

