Ballando con le stelle torna in tv ma niente sarà come prima. E il rischio caos è dietro l’angolo (Di martedì 21 luglio 2020) La buona notizia è che dopo la sospensione causata dall’emergenza sanitaria Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci diventato ormai un cult della televisione italiana, tornerà in onda. L’altra, che non è cattiva ma costringerà i telespettatori a un cambio di abitudini non indifferente, è quella legata al pubblico. A svelare il retroscena è Blogo e sembra tutt’altro che inverosimile. Stando a quanto rivelato da Tvblog pare che Ballando con le stelle 2020 tornerà il 12 settembre con non pochi cambiamenti, a partire da quelli che coinvolgeranno il pubblico in studio. Non si tratta di certezze assolute ma ci sembrano possibili perché non è da escludere, anzi, che le norme anti-Coronavirus saranno prorogate anche nei prossimi mesi ... Leggi su caffeinamagazine

