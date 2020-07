Atalanta, Gosens: «Proveremo a conquistare il secondo posto» (Di martedì 21 luglio 2020) Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato prima della partita contro il Bologna Nel pre partita della partita contro il Bologna, l’esterno dell’Atalanta Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky Sport degli obiettivi stagionali. «Proveremo a conquistare il secondo posto. Abbiamo la possibilità giocando l’ultima in casa contro l’Inter. Vincendo mettiamo in difficoltà sia i nerazzurri che la Lazio, gli mettiamo pressione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Atalanta-Bologna 0-0 La Diretta le formazioni ufficiali

Atalanta e Bologna aprono il programma della 35esima giornata di Serie A, la quartultima di questa travagliata stagione. I bergamaschi vengono dall'1-1 di sabato scorso sul campo del ...

