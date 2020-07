Wall Street in stand-by (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Wall Street apre le contrattazioni incolore, in attesa di novità sui nuovi piani di stimolo in UE ed USA, il cui esito condiziona anche le borse europee. Il vertice europeo continua a offrire scarse chance di accordo, mentre si attende che il Congresso USA avvii lì’esame di un nuovo pacchetto di stimoli all‘economia, su cui le posizioni (Senato, camera e Casa Bianca) sono ancora molto distanti. In assenza di dati macro rilevanti l’attenzione si concentra su queste tematiche e su considerazioni di carattere più operativo, che privilegiano i titoli che erano stati più penalizzati in precedenza. A New York, l’indice Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.641 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l’S&P-500, che rimane a 3.225 ... Leggi su quifinanza

