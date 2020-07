Vertice Ue: postivi sia la Merkel (“Accordo possibile oggi”), che Macron (“Urge un po’ di compromesso”) (Di lunedì 20 luglio 2020) ”Abbiamo ottenuto dopo lunghe trattative la bozza di un possibile accordo unitario. Questo è un progresso che rende possibile oggi il raggiungimento di un accordo’’. Così come il nostro premier, anche la cancelliera tedesca ha sparso parole di ottimismo circa la possibilità di raggiungere in tempi brevi un accordo sul Recovery Fund. Merkel: “I problemi rimasti sono superabili” ”Sono molto contenta che io e il presidente francese abbiamo portato avanti un programma in una situazione difficile e straordinaria che richiede un impegno straordinario”, ha commentato la Merkel arrivando al Consiglio, ed augurando poi che ”i problemi rimasti possano essere superati”. Macron: “ Ora entriamo in una fase calda del ... Leggi su italiasera

