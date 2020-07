Vertice Ue, Michel: “Convinto che un accordo sia possibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Invierò tra poco una nuova proposta ai leader che è frutto di un lavoro collettivo”. Cosi’ il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “So che gli ultimi passi sono molto difficili ma sono fiducioso, e anche se ci sono delle difficoltà, e anche se è importante continuare a lavorare, penso e sono convinto che un accordo sia possibile” ha aggiunto. L'articolo Vertice Ue, Michel: “Convinto che un accordo sia possibile” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

