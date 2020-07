Venezia 77: Leone d’oro a Ann Hui e Tilda Swinton (Di lunedì 20 luglio 2020) Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all’attrice Tilda Swinton il Leone d’Oro alla carriera della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2 settembre – 12 settembre 2020). Leone d’oro Ann Hui Tilda SwintonLa decisione è stata presa dal Cda della Biennale di Venezia, che ha fatto propria la proposta del Direttore della Mostra Alberto Barbera, per assegnare il Leone a Ann e Tilda. Anna Foglietta sarà la Madrina di Venezia 77 La mostra Internazionale di Venezia 2020 ”sarà memorabile” Confermate le date del Festival del Cinema di Venezia 2020, con Cannes ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 È #TildaSwinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77! 'Sarà per me una vera gioia… - SkyTG24 : Mostra del Cinema di Venezia 2020, Leone d’oro alla carriera a Ann Hui e Tilda Swinton - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Venezia 77: Leone d'oro alla carriera per Ann Hui e Tilda Swinton #venezia77 - ismartin_amoros : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 È #TildaSwinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77! 'Sarà per me una vera gioia venire… - im_imma_ : Mitica...se lo merita tutto per quanto sia un’attrice dall’immenso talento e straordinariamente originale ??… -