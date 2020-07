Salvini contestato a Ceglie e la gogna sui contestatori che “si fanno le canne” (Di lunedì 20 luglio 2020) La scena che vedete nel video qui sotto, tratta dalla pagina facebook di Video M Italia, bisognerà ricordarla la prossima volta che Matteo Salvini si lamenterà perché qualcuno parla dei suoi figli in relazione alla sua attività politica: “Mia figlia che ha 7 anni sviluppa dei concetti più elaborati dei vostri, non avete l’autorità di mia figlia ne avete un po’ di meno… si sono fatti le canne, sono andati a letto tardi”, dice rivolto ai contestatori che lo hanno accolto a Ceglie Messapica in Puglia. Nella cittadina in provincia di Brindisi un gruppo di giovani ha raggiunto la piazza dove il leader della Lega ha parlato con fischietti e striscioni e ha urlato “Ceglie non si lega”. I giovani hanno gridato anche: “Chi non salta, un ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Salvini in Puglia contestato a Martina Franca, Gallipoli e Ceglie Messapica. E dal palco replica: “Siete quattro sf… - fanpage : Matteo Salvini ancora contestato - Vincenz60682500 : RT @fattoquotidiano: Salvini in Puglia contestato a Martina Franca, Gallipoli e Ceglie Messapica. E dal palco replica: “Siete quattro sfiga… - LiaColombo1 : RT @dukana2: #Salvini in #Puglia contestato a #MartinaFranca, #Gallipoli e #Ceglie??E dal palco replica: 'Siete quattro sfigati figli di pap… - Gandalf1948 : Li ridicolizza sempre......è vero che non ci vuole poi molto, ma bravo Matteo! Matteo Salvini contestato a Martina… -