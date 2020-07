Roma, precipitano da 20 metri in un cantiere: morti due operai (Di lunedì 20 luglio 2020) Tragedia in un cantiere edile questa mattina a Roma. Due operai sono morti dopo essere precipitati da oltre 20 metri. I due, di 29 e 53 anni, sono precipitati mentre stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata. Sul posto stanno ora lavorando i vigili del fuoco del Comando di … L'articolo Roma, precipitano da 20 metri in un cantiere: morti due operai Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

