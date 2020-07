Renault - Vendite globali in calo del 35% nel semestre, ma è boom per la Zoe (Di lunedì 20 luglio 2020) Nel primo semestre, il gruppo Renault ha venduto in tutto il mondo 1.256.658 veicoli, subendo una contrazione del 34,9% a causa dell'impatto della pandemia del coronavirus. Il costruttore transalpino, obbligato da metà marzo a chiudere buona parte delle sue attività commerciali e industriali, ha pagato, in particolare, la "sua elevata esposizione a Paesi che hanno imposto rigorose misure di lockdown" per contenere la diffusione del virus.I segnali di ripresa. La Régie, comunque, ha iniziato già a giugno a registrare i primi segnali di ripresa anche grazie agli incentivi varati in Francia. In Europa, dove il semestre si è chiuso con un -41,8%, giugno ha visto un rimbalzo delle Vendite sia per il marchio Renault che per la Dacia. Nel Vecchio Continente, ... Leggi su quattroruote

chevida : RT @quattroruote: Le vendite del gruppo #Renault sono calate del 35% nel primo semestre di quest'anno, ma la #Zoe ha fatto segnare un nuovo… - quattroruote : Le vendite del gruppo #Renault sono calate del 35% nel primo semestre di quest'anno, ma la #Zoe ha fatto segnare un… - Siderweb : #Automotive: @Groupe_Renault in ripresa dopo il forte calo. Vendite diminuite del 34,9% nel primo semestre del 2020… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Vendite Renault: annunciata la rivoluzione digitale. Video-chat, firme digitali e… Zoe in uso gratis - LevyGalanti : RT @ilmessaggeroit: Vendite Renault: annunciata la rivoluzione digitale. Video-chat, firme digitali e… Zoe in uso gratis -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Vendite Renault: vendite -34,9% in primi 6 mesi, vede recupero a giugno -2 Borsa Italiana Auto: vendite Renault calano del 34,9 per cento al primo semestre

Parigi, 20 lug 10:18 - (Agenzia Nova) - Renault ha annunciato un calo del 34,9 per cento delle vendite nel primo semestre dell'anno a causa della crisi del coronavirus, arrivando a mettere sul mercato ...

Borsa: Europa debole, occhi su Consiglio Ue, Milano -0,35%

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Borse europee deboli in avvio di settimana, nel quarto giorno di Consiglio Ue per il Recovery Fund. Nonostante l'ipotesi di accordo sulla base di una nuova proposta del presi ...

Parigi, 20 lug 10:18 - (Agenzia Nova) - Renault ha annunciato un calo del 34,9 per cento delle vendite nel primo semestre dell'anno a causa della crisi del coronavirus, arrivando a mettere sul mercato ...(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Borse europee deboli in avvio di settimana, nel quarto giorno di Consiglio Ue per il Recovery Fund. Nonostante l'ipotesi di accordo sulla base di una nuova proposta del presi ...