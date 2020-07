Offre un passaggio a una 20enne e la violenta: arrestato il tassista (Di lunedì 20 luglio 2020) Orribile episodio di violenza, quello capitato nella giornata di ieri a Milano: una giovane 20enne è stata adescata da un tassista pregiudicato che, con la scusa di offrirle un passaggio verso casa, l’avrebbe invece condotta in un luogo appartato e aggredita. È successo a Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland di Milano, il terribile episodio che ha … L'articolo Offre un passaggio a una 20enne e la violenta: arrestato il tassista proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

