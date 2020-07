Motocicletta custom: caratteristiche, modelli e prezzi (Di lunedì 20 luglio 2020) Una Motocicletta custom è un modello che ha subito modifiche e personalizzazioni più o meno profonde; ne esistono di vari tipi, a seconda del tipo di ‘customizzazione’. Una Motocicletta custom è un tipo di moto che subito un processo di personalizzazione o ‘customizzazione’. Ciò vuol dire che – nella maggior parte dei casi – una versione di serie è stata modificata, per mezzo di alcuni interventi che possono riguardare la meccanica, l’estetica o l’aspetto prestazionale della moto (un po’ come il tuning per le auto). La tradizione ‘custom’ all’interno del panorama motociclistico è piuttosto radicata e si compone di numerosi ‘filoni’, molti dei ... Leggi su newsmondo

Ultime Notizie dalla rete : Motocicletta custom Royal Enfield Bullet, il "Pavone" blu che va a Diesel InMoto Offerte attuali per Harley-Davidson

I veicoli di culto del produttore di moto americano Harley-Davidson sono considerati il prototipo di una motocicletta per eccellenza. Come spesso accade, anche qui tutto è iniziato da qualcosa di molt ...

Moto Guzzi V50C d'epoca a Vado Ligure

Moto Guzzi V50 Custom immatricolata il 15/06/1983 in ottime condizioni, mai incidentata, sempre box, uniprorietario vende. Km 66.000 Cupolino in tinta altamente protettivo, bauletto GIVI. Nessunissimo ...

I veicoli di culto del produttore di moto americano Harley-Davidson sono considerati il prototipo di una motocicletta per eccellenza. Come spesso accade, anche qui tutto è iniziato da qualcosa di molt ...Moto Guzzi V50 Custom immatricolata il 15/06/1983 in ottime condizioni, mai incidentata, sempre box, uniprorietario vende. Km 66.000 Cupolino in tinta altamente protettivo, bauletto GIVI. Nessunissimo ...