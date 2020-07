Joshua Wong, leader della protesta a Hong Kong, si candida alle elezioni (Di lunedì 20 luglio 2020) L’attivista pro-democrazia Joshua Wong ha presentato i documenti per candidarsi alle elezioni legislative di Hong Kong, dove la nuova legge per la sicurezza nazionale imposta da Pechino potrebbe impedire all’opposizione di avere rappresentanza. Wong è stato uno dei candidati che più hanno avuto successo nelle primarie non ufficiali svoltesi in campo pro-democrazia.“Speriamo di far sapere al mondo come abbiamo scelto di non arrenderci, di non piegarci alla Cina”, ha dichiarato Wong ai giornalisti. La legge vieta atti secessionisti, sovversivi e terroristi, così come collusione con forze straniere per intervenire negli affari del territorio; inoltre stabilisce che chi sia stato ... Leggi su huffingtonpost

