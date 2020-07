Inter, sfogo complottista di Conte: “calendario fatto per metterci in difficoltà, non potete non vederlo!” (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma-Inter 2-2. Ennesima, forse ultima, occasione persa per i nerazzurri di provare a rincorrere il sogno scudetto. A 4 giornate dal termine, con un delicato Juventus-Lazio che si giocherà questa sera, l’Inter perde l’occasione di rosicchiare punti importanti e resta a -5 dai bianconeri. Emilio Andreoli/Getty ImagesNel post partita Antonio Conte è protagonista di un duro sfogo a difesa dei suoi ragazzi: “la squadra sta facendo delle ottime cose. Al di là del secondo posto, se guardiamo gol segnati, siamo in Champions con quattro giornate d’anticipo e con 14 punti sulla quinta. Roma, Milan e Napoli avevano i nostri stessi obiettivi. Se questo è un campionato ‘sotto le righe’, allora gli altri? Dobbiamo solo trovare abitudine a giocare partita con tanta ... Leggi su sportfair

