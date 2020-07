Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 20 luglio: Roberta è in crisi (Di lunedì 20 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Roberta è in crisi. Sente di non amare più Federico ma di essere innamorata di Marcello. Tutto questo mentre Luciano la ringrazia per la vicinanza a suo figlio. Intanto Adelaide continua a sospettare che ci sia qualcosa tra Umberto e Flavia e indaga. Marta si offre di fare la babysitter al figlio di Clelia… Torna l’appuntamento quotidiano con laArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 20 luglio: Roberta è in crisi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

