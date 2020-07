Highlights e gol Juventus-Lazio 2-1: Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 20 luglio 2020) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Juventus-Lazio, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. All’Allianz Stadium i bianconeri vincono con il punteggio di 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e di fatto blindano lo scudetto portandosi sul +8 sull’Inter. LE PAGELLE E I VOTI DEL MATCH Leggi su sportface

SkySport : MKHITARYAN ? DZEKO = GOL Il bosniaco carica il sinistro L'armeno gli 'porta via' il pallone e segna ? Roma-Inter 2-… - zazoomblog : HIGHLIGHTS Juve Lazio: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Lazio: #azioni #salienti - junews24com : Highlights e Gol Juve Lazio: le immagini del match – VIDEO - - zazoomblog : DIRETTA JUVENTUS LAZIO – Risultato LIVE Gol e Highlights - #DIRETTA #JUVENTUS #LAZIO #Risultato - sportli26181512 : Brighton-Newcastle 0-0: La sfida tra Brighton e Newcastle United, match valevole per la trentrasettesima giornata d… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

È l'Udinese a passare in vantaggio a metà del primo tempo, con De Paul. Il Napoli prova a reagire, perde Mertens per infortunio ma trova il pareggio con Milik, appena entrato: si va al riposo sull'1-1 ...Gol e azioni salienti del match tra Juve e Lazio, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20.