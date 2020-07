Gruppo Lauro, assistente virtuale per i viaggiatori: chatbot realizzato da Citel (Di lunedì 20 luglio 2020) Porta la firma di Citel Group, società partenopea specializzata nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale per la trasformazione digitale, il chatbot che permette ad AliLauro e alle altre aziende controllate dalla holding Lauro.it, leader nei collegamenti marittimi campani, di potenziare i propri servizi. “L’assistente virtuale – si legge in una nota diffusa da Citel – supporta i viaggiatori prima della loro partenza e in fase post-viaggio, fornendo informazioni relative a check-in e imbarco, documenti di viaggio, metodi di pagamento e necessità specifiche per passeggeri minorenni, a mobilità ridotta o in stato di gravidanza. Permette di annullare o modificare la propria prenotazione e di ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Lauro Gruppo Lauro, assistente virtuale per i viaggiatori: chatbot realizzato da Citel Il Denaro Gruppo Lauro, assistente virtuale per i viaggiatori: chatbot realizzato da Citel

"Deve ripartire l'economia" così Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, in una riflessione sulla newsletter della Stazione sperimentale che ha la ...

CAMPANIA: GRUPPO LAURO SCEGLIE INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI CITEL...-2-

Un supporto attivo al turismo locale come gia' fatto da Citel Group con NapAssistant, il chatbot realizzato da Citel Group per l'Aeroporto Internazionale di Napoli. "Da vent'anni Citel Group investe a ...

"Deve ripartire l'economia" così Ciro Fiola, presidente della Camera di commercio di Napoli, in una riflessione sulla newsletter della Stazione sperimentale che ha la ...Un supporto attivo al turismo locale come gia' fatto da Citel Group con NapAssistant, il chatbot realizzato da Citel Group per l'Aeroporto Internazionale di Napoli. "Da vent'anni Citel Group investe a ...